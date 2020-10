Was ist zumutbar, was nicht? Die Eltern einer Schülerin aus Dannstadt-Schauernheim scheitern mit ihrer Bitte, das Maxx-Ticket für ihre Tochter bezahlt zu bekommen. Der Grund: Eine Kilometer-Grenze wird unterschritten. Sie wünschen sich, dass auch persönliche Umstände berücksichtigt werden.

Nicht das erste Mal werden die Kriterien, wann ein Schüler ein Maxx-Ticket bezahlt bekommt, von Kommunalpolitikern, Eltern und Schülervertretern kritisiert. Es wurde sogar schon ein kostenloses Ticket für den Öffentlichen Personen- und Nahverkehr (ÖPNV) für alle Schüler gefordert. Vergeblich. Es ist nämlich so: Sobald ein Kind eine weiterführende Schule der Sekundarstufe I (bis zur 10. Klasse) besucht, bekommt es das ÖPNV-Ticket bezahlt, wenn der Weg zur Schule unzumutbar ist. Das ist er nach Paragraf 69 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes, wenn die Entfernung zwischen Schule und Wohnstätte mehr als vier Kilometer misst. Oder wenn der Weg besonders gefährlich ist. Trifft keines der Kriterien zu, muss das Maxx-Ticket für rund 540 Euro im Jahr selbst bezahlt werden, wenn der Schüler anstatt zu Fuß oder mit dem Rad lieber mit dem Bus oder der Bahn fahren möchte.

45 Minuten Fußweg

So handhaben es derzeit die Eltern von Ella (Name geändert), denn sie möchten ihrer Tochter den Schulweg nicht zumuten. Die Eltern sind anerkannte Flüchtlinge aus der afghanischen Provinz Kundus, leben seit vielen Jahren in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und beziehen Grundsicherung. Ella ist die Älteste von mittlerweile sechs Kindern. Sie hat die Kämpfe der Taliban miterlebt, spricht aber nicht darüber. Ihr Vater erzählt: „Die Taliban wollten, dass ich für sie kämpfe, ich sagte immer wieder Nein, denn ich hatte ja Frau und Kinder.“ Dann sei es eines Tages zu einem Angriff gekommen, wahllos wurde auf das Haus der Familie eingeschossen, seine Frau sei getroffen und verletzt worden - die Kinder blieben unversehrt. Daraufhin sah er für sich, seine Frau und die Töchter keine Perspektive in dem Land und flüchtete. Beide Eltern erfuhren in Afghanistan keine Schulbildung, und für die Töchter sei es zu gefährlich gewesen, zur Schule zu gehen, erzählt der Vater weiter. 2015 wurde die Verbandsgemeinde ihre neue Heimat. „Alles ist so viel besser hier“, schwärmt Ella, die sich hier sehr wohl fühlt. Sie besuchte zunächst die Grundschule, wurde zurückgestuft, um besser Deutsch lernen zu können. Seit diesem Schuljahr geht sie auf die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Mutterstadt.

Gut eine Dreiviertelstunde ist sie auf dem etwa 3,6 Kilometer langen Fußweg entlang der Landstraße 530 unterwegs. Mit dem Rad wären es etwa zwölf Minuten, doch Ella ist keine gute Radfahrerin. Laufen möchte sie den Weg auch nicht. „Ich habe Angst, jemand tut mir was, wenn ich allein bin“, sagt sie. Sicherer fühle sie sich im Bus, den auch ihrer Schulkameraden nehmen. Der Fuß- und Radweg führt separat entlang der L 530 zwischen Dannstadt und Mutterstadt. Für ihre Eltern ist der Weg zu gefährlich – die L 530 sei viel befahren, der Fuß- und Radweg werde nicht vom Winterdienst geräumt, sei zum Teil unbeleuchtet und es quere landwirtschaftlicher Verkehr darüber.

Kreis lehnt ab

Darum erhoben sie vor dem Kreisrechtsausschuss Widerspruch gegen die Ablehnung der Fahrtkostenübernahme – jedoch erfolglos. Denn nach Ansicht des Kreisrechtsausschusses ist der Schulweg trotz all der vorgetragenen Argumente nicht „besonders gefährlich“ im Sinne des Schulgesetzes. Das wäre er zum Beispiel, wenn er entlang einer Überlandstraße ohne separaten Fußweg führen würde. Ellas individuelle Situation, also ihre Angst, die möglicherweise mit ihren Kindheitserlebnissen zusammenhängt, wird bei der Einschätzung der Zumutbarkeit des Schulwegs nicht berücksichtigt. Denn eine solche Prüfung sieht das Schulgesetz nicht vor. Eine Ausnahme wird bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemacht.

„Solche persönlichen Umstände wie die von Ella sollten aber auch berücksichtigt werden“, sagt Robin Weller (SPD), der sich – wie andere Ehrenamtliche – um die Familie kümmert. Auch sei aus seiner Sicht die starre Vier-Kilometer-Grenze unlogisch und ungerecht. Denn der Schüler, der in Dannstadt nur ein paar Hundert Meter weiter wohnt als Ella, bekommt das Ticket bezahlt. Laut Gesetz ist ihm der Schulweg nicht zumutbar, Ella aber schon. Besser wäre es seiner Meinung nach, wenn Kinder und Jugendliche aus einem Ort, die die gleiche Schule besuchen, gleich behandelt werden.

Robin Weller ist Beigeordneter der Verbands- und Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Ihm ist klar, dass nur eine Änderung des Schulgesetzes Abhilfe schaffen könnte. „Wir als Gemeindeverband der SPD streben eine Lösung auf Landesebene an“, sagt er. Akut werden derzeit Sponsoren gesucht, die die Kosten für Ellas Maxx-Ticket erst einmal für ein Jahr übernehmen. Wer etwas beisteuern möchte, kann sich bei Robin Weller, E-Mail: robin.weller@spd-rhein-pfalz-kreis.de, melden.

Einwurf: Die Grenze der Gerechtigkeit

Sicher, irgendwo muss die Grenze gezogen werden, wenn es um die Frage geht, ab welcher Entfernung es Schülern zugemutet werden kann, den Weg zur Schule zu laufen oder zu radeln. Doch eine Entfernungsgrenze schafft Ungerechtigkeit innerhalb eines Orts. Während die finanziell schwache, kinderreiche Familie sich den ÖPNV für ihre Kinder kaum oder nicht leisten kann, bekommen womöglich die finanziell besser gestellten Eltern, die im gleichen Ort nur ein paar Straßen weiter wohnen, das Maxx-Ticket für ihr Kind bezahlt. Morgens in der dunklen Jahreszeit und/oder bei schlechtem Wetter möchte kaum einer entlang der L 530 laufen oder radeln. Eltern, die es sich leisten können, werden dann ihre Kinder in den Bus setzen. Die anderen bleiben im Regen stehen. Gerechter wäre es, alle Schüler einer Gemeinde, die teilweise in der Vier-Kilometer-Grenze liegt, gleich zu behandeln.