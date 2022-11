Das Glasdach des Fahrradunterstandes am Maxdorfer Lise-Meitner-Gymnasium ist mutwillig beschädigt worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall hat sich allerdings bereits am vergangenen Samstag ereignet – zwischen 17 Uhr und Mitternacht, wie die Beamten schreiben. Nach ersten Ermittlungen gehen sie davon aus, dass die Täter Gegenstände auf das Glasdach geworfen haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 934-100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.