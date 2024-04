„Gemeinsam für ein grünes Maxdorf – weiter mit uns im Rat“, lautet das Motto der Maxdorfer Grünen für die Kommunalwahl am 9. Juni. Das Ziel sei, eine „impulsgebende und erfolgreiche“ Ratsarbeit fortzusetzen.

Die Listen der Grünen für Orts- und Verbandsgemeinderat stehen. Und auch wer sie anführt steht fest: Spitzenkandidat für den Verbandsgemeinderat ist Volker Sobanski, Spitzenkandidatin für den Ortsgemeinderat ist Maria Jung.

Vor allem umweltpolitische und soziale Themen setzten weiterhin die Schwerpunkte der Arbeit in beiden Räten. Initiativen – auch parteiübergreifend wie die Umwelt- und Klima AG in Maxdorf – zeigten, dass für grüne Politiker gesellschaftlich bedeutende Aufgaben über Parteipolitik gestellt werden. „Prioritäten setzen wir in Klimaschutz und den Ausbau Erneuerbarer Energien unter aktiver Beteiligung der Bürger*innen“, heißt es in einer Mitteilung.

Auf der Agenda stehe zudem der Schutz des Waldes und natürlicher Ressourcen, eine umfassende Verkehrsplanung und Mobilitätskonzepte für mehr Sicherheit und weniger Umweltbelastung sowie sozialer Wohnungsbau und Mehrgenerationenkonzepte. Weitere wichtige Aspekte der Arbeit seien der soziale Zusammenhalt, Toleranz, Vielfalt und Respekt in der Gesellschaft, Einbindung der Bürger, um zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Die Listen

Verbandsgemeinderat: Volker Sobanski, Hans Jürgen Jung, Karl Ebert, Günter Noss, Oliver Bock, Gunthard Kassel, Gerhard Kassel, Thomas Hebich, Maria Jung, Kristin Ebert, Anne Kassel, Carola Kassel, Christina Knäbel.



Ortsgemeinderat: Maria Jung, Thomas Hebich, Kristin Ebert, Anne Kassel, Oliver Bock, Gerhard Kassel, Christina Knäbel, Karl Ebert, Volker Sobanski, Hans Jürgen Jung, Gunthard Kassel, Carola Kassel.