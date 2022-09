Zwei Jahre lang hat die Corona-Pandemie ihn ausgebremst, nun findet er wieder statt, und das zum 40. Mal: der Maxdorfer Gemüselauf. Am Samstag, 8. Oktober, fällt der Startschuss zur Jagd auf die Gemüsekörbe.

Erst ordentlich laufen und dann Gemüse gewinnen – gesünder geht es kaum. Die Veranstalter von der TSG Maxdorf hoffen jedenfalls auf viele Läuferinnen und Läufer, die sich auf die Jagd nach den begehrten prall gefüllten Gemüsekörben machen. Wie immer sind die Vitaminbomben nicht nur den Schnellsten vorbehalten. Mit etwas Losglück kann jeder Läufer seinen Speiseplan mit knackigem Pfälzer Gemüse bereichern oder einen der tollen Sachpreise mit nach Hause nehmen. Der Maxdorfer Gemüselauf ist ein Wertungslauf des Engelhorn- Sports-Brooks-Laufcups.

Hauptlauf über zehn Kilometer

Der Startschuss für den Hauptlauf über zehn Kilometer fällt am 8. Oktober um Punkt 15 Uhr in der Carl-Bosch-Straße vor dem Carl-Bosch-Haus in der BASF-Siedlung in Maxdorf. Nach rund einem Kilometer Straße geht es dann in den Wald. Die nach Angaben der Organisatoren reizvolle Strecke führt die Läufer auf Waldwegen am Entenweiher und am Gelände des Hundesportvereins vorbei nach Ellerstadt. Hier muss dann bei etwa Kilometer fünf der erste von zwei „Bergen“, die Autobahnbrücke, überwunden werden.

Im weiteren Verlauf folgt die asphaltierte Strecke der Autobahn. Bei Kilometer 6,5 geht es wieder bergauf, die zweite Autobahnbrücke muss bezwungen werden. Nach der Brücke geht es weiter auf Waldwegen, wieder vorbei am Entenweiher und am ehemaligen Flugplatz in Richtung Ziel, wo alle Teilnehmer hoffentlich mit viel Applaus empfangen werden.

Für den Nachwuchs von 6 bis 13 Jahren steht auch in diesem Jahr wieder der Juniorlauf „Junges Gemüse“ über 1000 Meter auf dem Programm. Der Startschuss für den Juniorlauf fällt um 13.30 Uhr am Wendehammer in der Schulstraße. So haben die Erwachsenen genügend Zeit, vor dem Start beim Hauptlauf dem Nachwuchs zuzujubeln.

Noch Fragen?

Die Anmeldung und Ausschreibung erfolgt online über die Webseite www.tsg-maxdorf.de.