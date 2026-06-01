Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Maxdorf hat es 2025 insgesamt 389 Verkehrsunfälle gegeben. Das sind 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Unfälle mit Verletzten stieg leicht auf 39 Fälle.

Insgesamt wurden bei Verkehrsunfällen 48 Menschen verletzt. Das entspricht einem Rückgang um 26 Prozent. Verkehrstote gab es im vergangenen Jahr keine.

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Unfälle mit Kindern. Vier Verkehrsunfälle betrafen Kinder, dabei wurde ein Kind verletzt. Schulwegunfälle wurden nicht registriert.

Auch die Zahl der Unfälle mit Rad- und Pedelecfahrern sank auf 17 Fälle. Neun Radfahrer wurden dabei verletzt. Bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss registrierte die Polizei drei Fälle, ein weiterer Unfall ereignete sich unter Drogeneinfluss.

Häufigste Unfallursache blieb das Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren. Die Polizei appelliert weiterhin an alle Verkehrsteilnehmer, Ablenkung, Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit zu vermeiden.