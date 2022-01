Woher die Kupferplatten genau stammen, konnte die Polizei noch nicht klären. Aber dass sie nichts in den Sporttaschen der beiden Männer zu suchen hatten, scheint klar zu sein, zumal der 31-Jährige sowie der 32-Jährige keine plausible Erklärung für die Herkunft liefern konnten. In der Nacht zu Sonntag meldete ein Anwohner der Maxdorfer Voltastraße der Polizei zwei Personen, die gegen 0.45 Uhr mit Sporttaschen zwischen den dortigen Häusern verschwinden und anschließend wieder zu ihrem Auto zurückkehren würden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und stellte die Männer. Die Einsatzkräfte fanden die Kupferplatten in den Sporttaschen und nahmen die Männer fest. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen.