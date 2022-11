Die Maxburgstraße in Schifferstadt wird am Montag, 7. November, zwischen der Unterführung und dem Kreisverkehr halbseitig gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich ab 7 Uhr für fünf Stunden bestehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Kreisverkehr eingerichtet.