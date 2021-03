Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Mittwochmittag um kurz nach 13 Uhr wegen eines Brands in die Lindenstraße in Otterstadt gerufen worden. In einem Nebengebäude hatte ein kleiner Teil von Materialien Feuer gefangen. Anwohner konnten die Flammen bereits vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Wehrleute waren mit vier Fahrzeugen vor Ort und kümmerten sich um die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist laut Polizei noch nicht bezifferbar.