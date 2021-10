Baumaschinen im Wert von geschätzt 16.000 Euro sind von einem Gelände in der Hanns-Hörbiger-Straße gestohlen worden, die Polizei sucht Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, kletterten in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 6.30 Uhr, Unbekannte über einen Zaun und entwendeten Vibrationsstampfer (Rüttelplatten), Benzinhämmer (großer Bohrhammer) und Trennjäger (Trennschleifer). Aufgrund des Gewichts der Geräte geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Zum Abtransport wurde höchstwahrscheinlich ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger verwendet. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegengenommen.