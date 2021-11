Vielerorts fällt die traditionelle Martinsfeier oder der Umzug wegen der Auflagen in der Corona-Pandemie aus. In einigen Gemeinden jedoch können Kinder mit ihren Laternen losziehen und Eltern am Martinsfeuer stehen.

Im vergangenen Jahr konnten wegen der Corona-Pandemie keine traditionellen öffentlichen Martinsumzüge stattfinden und auch dieses Mal war erst sehr kurzfristig klar, ob und in welcher Form dies möglich ist, heißt es aus der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Nun werden zumindest in vier Ortsteilen bunte Laternen in den Straßen zu sehen sein.

Im Ortsteil Hochdorf veranstaltet der katholische Musikverein den traditionellen Martinsumzug mit Martinsspiel und Martinsfeuer am Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr. Startpunkt ist in der Alfons-Legner-Straße vor der Grundschule. Der Weg führt dann über Bahnhofstraße, Am Bildstock, Gartenstraße zurück zur Grundschule. Auf dem Pausenhof gibt es ein Martinsfeuer mit Ausgabe von Brezeln.

In Assenheim organisiert der Förderverein des Hauses für Kinder einen Umzug mit Martinsfeuer am Freitag, 12. November, um 18 Uhr. Startpunkt ist beim TB Assenheim, Gronauer Straße. Auf dessen Gelände brennt ein Martinsfeuer, es gibt Brezeln sowie Glühwein und Servela.

Brezeln und Glühwein

In Rödersheim lädt die katholische Kindertagesstätte St. Angela ein zum Martinsumzug am Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr. Startpunkt ist vor der Pfarrkirche St. Leo, Marienplatz. Auch hier gibt es Brezeln, Glühwein und Würstchen, es wird gebeten, einen eigenen Glühweinbecher mitzubringen. Im Ortsteil Gronau veranstaltet die protestantische Kindertagesstätte den Martinsumzug am Donnerstag, 11. November, um 17.30 Uhr ab dem Kindergarten, Schulstraße. Brezeln gibt es auch hier.

Eine Martinsfeier veranstaltet auch die Pfarrei Heiliger Antonius von Padua am Donnerstag, 11. November, ab 17.30 Uhr im Schlossgarten Fußgönheim. Nach einem Gottesdienst gibt es hier Glühwein, Kinderpunsch und Brezeln. Bitte Laternen mitbringen! Anmeldung ist nötig im Pfarrbüro, Telefon 06237 975888, oder E-Mail an

pfarramt.maxdorf@bistum-speyer.de, mit den Namen aller Teilnehmer, Anschriften und Telefonnummer.