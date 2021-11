Weil es auch in diesem Jahr keinen Laternenumzug und kein Martinsfeuer in Harthausen gibt, wiederholt der Förderverein der Karl-Hufnagel-Schule seine Aktion „Martinsleuchten“, die bereits im vergangenen Jahr großen Anklang fand. Die Schüler haben dabei Laternen von zu Hause mitgebracht, die in die Fenster der Schule gehängt wurden und ab Mittwoch, 10. November, mehrere Tage lang jeweils zwischen 15.30 und 21.30 Uhr leuchten. In diesem Jahr ruft der Förderverein außerdem alle Menschen in Harthausen auf, ebenfalls rund um den 11. November Laternen oder Lichter ins Fenster zu stellen. „So bleibt das Martinsleuchten nicht nur in der Schule, sondern breitet sich in ganz Harthausen aus“, schreibt der Förderverein. Alle seien eingeladen, einen „Martinsspaziergang“ zu unternehmen und sich die Laternen in den Fenstern anzuschauen.