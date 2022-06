Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt, der örtliche Seniorenbeirat und der Sicherheitsberater der Gemeinde Limburgerhof, Peter Binnefeld, sind am Donnerstag, 9. Juni, 9 bis 12 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Limburgerhof am Burgunderplatz mit einem gemeinsamen „Marktstand“ vertreten. An diesem Stand wollen Polizisten und Sicherheitsberater informieren und beraten, ihre Themen sind Einbruchschutz, aktuelle Formen des Trickbetrugs und andere seniorenbezogene Formen der Kriminalität. Im „Marktgespräch“ mit Mitgliedern des Seniorenbeirats kann es aber auch über Altersvorsorge, Pflege, Mobilität und ähnliche Themen gehen oder einfach nur geplaudert werden. Das Angebot ist kostenlos und alle Vertreter freuen sich auf gute Gespräche, heißt es in der Ankündigung.