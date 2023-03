Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist das zweite Frühjahr mit der Corona-Pandemie. Und wie schon im vergangenen Jahr, so wollen die Ballonkünstler weltweit erneut für ein paar Farbkleckse in der Öffentlichkeit sorgen. Mit dabei sind auch diesmal Marion und Volker Rudolph. Die Beindersheimer zeigen in ihrem Laden in Heßheim eine Figur, die auch noch in ein zweites Projekt eingebunden ist.

Als sich Marion und Volker Rudolph im vergangenen Frühjahr dazu entschieden, bei der Aktion „One Million Bubbles“ (deutsch: eine Million Blasen) mitzumachen, ahnten wohl nur