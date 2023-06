Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich könnte ein Buch schreiben“, sagt Maria Mentz. Und sicher wäre es ein dicker Wälzer, denn sie würde darin auf zehn Jahrzehnte und viele damit verbundene Erinnerungen zurückschauen. Am Freitag feiert die älteste Böhl-Iggelheimerin ihren 101. Geburtstag.

Als Maria Mentz am 25. November 1921 als jüngstes von sechs Kindern in Sankt Katharinen bei Bad Kreuznach geboren wurde, lag die deutsche Wirtschaft am Boden, und die Weimarer