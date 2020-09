Regelmäßige Treffen und tiefgründige Diskussionen mit passenden Snacks: Buchklubs gibt es hierzulande fast ausschließlich in größeren Städten – erst recht, wenn sie auf Englisch stattfinden. Das will Margarete Durand aus Großniedesheim ändern. Zusammen mit der Volkshochschule (VHS) des Rhein-Pfalz-Kreises startet sie am Donnerstag einen English Book Club in Lambsheim.

Frau Durand, gibt es zum Start des englischsprachigen Buchklubs auch stilecht schwarzen Tee mit Milch und ein paar Sandwiches?

Beim ersten Mal wahrscheinlich noch nicht, weil ich die Räumlichkeiten in der Karl-Wendel-Schule noch nicht kenne. Da müssen wir wohl auf Tee aus der Thermoskanne zurückgreifen. Aber bei den nächsten Treffens des Buchklubs würde ich das sehr gerne einrichten.

Werden Sie sich eher auf Klassiker von Jane Austen und Charles Dickens konzentrieren, oder darf es auch etwas neuerer Lesestoff sein?

Ich glaube nicht, dass wir uns auf die Klassiker festlegen werden. Ehrlich gesagt würde ich auch gerne lieber etwas Aktuelles lesen. Aber es kommt natürlich auch drauf an, was die Teilnehmer lesen wollen. Ich persönlich lese nur noch auf Englisch – auch, weil ich seit über 20 Jahren Englisch an der KVHS unterrichte und es nicht verlernen will. Auf meinem Zettel stehen zum Beispiel Romane wie „A Walk in the Woods“ von Bill Bryson, der vor einer Weile mit Robert Redford verfilmt wurde. Bryson hat auch eine witzige Autobiografie geschrieben, die ich mir gut vorstellen könnte für den Buchklub. Oder die historischen Romane der US-Amerikanerin Tracy Chevalier sowie „Becoming“ von der ehemaligen First Lady Michelle Obama. Beide Bücher sind momentan besonders aktuell, weil sie sich mit dem Thema Rassismus befassen, das gerade durch die „Black Lives Matter“-Bewegung Aufwind erfährt. Das gilt auch für „Americanah“ der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie.

Was ist, wenn mein Englisch vielleicht nicht gut genug ist?

Das wird kein Problem sein. Einfach vorbeikommen, wir kriegen das hin. Die Bücher können, sofern es eine Übersetzung gibt, auch auf Deutsch gelesen werden. Die Diskussion soll dann aber auf Englisch stattfinden. Wenn da der eine oder andere mal kurz etwas auf Deutsch sagen muss, ist das kein Problem. Es geht hier nicht um die richtige Grammatik oder Aussprache, sondern um den Spaß an der Sache. Es wird kein hohes Englischlevel vorausgesetzt.

Interview: Anne Lenhardt

Noch Fragen?