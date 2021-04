Sein – fast – nacktes Hinterteil hat ein bislang Unbekannter am Dienstag gegen 11.15 Uhr einer Joggerin nahe des Schifferstadter Bahnweihers gezeigt. Laut Polizei trug er lediglich einen Herren-String-Tanga. Kurz zuvor war die Joggerin von einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren überholt worden. Er soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und eine kurze weiße Hose sowie ein graues T-Shirt getragen haben. Die Frau war auf dem Feldweg „Am Bahnweiher“ parallel der L 532 unterwegs. Der Mann habe auf sie in einem Gebüsch gewartet, auf sich aufmerksam gemacht und ihr dann sein Gesäß gezeigt. Die erschrockene Joggerin meldete den Vorfall der Polizei, die nunmehr wegen Exhibitionismus ermittelt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.