Laute Knallgeräusche haben am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Beindersheimer Kirchenstraße geführt. Beunruhigt vom Knallen aus der Wohnung eines Mieters hatte ein Vermieter die Polizei verständigt. Laut Polizeibericht trafen die Beamten vor Ort auf den Mieter, der „zuvor offensichtlich mehrere Silvester-Böller in seiner Wohnung gezündet hatte“. Als Grund gab der Mann an, er habe seinen Böller-Vorrat der vergangenen Jahre aufbrauchen wollen. Er wurde wegen psychischer Probleme auf eigenen Wunsch ins Krankenhaus gebracht.