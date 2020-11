Der 80-Jährige wollte helfen und griff gerade nach seinem Geldbeutel, um die Karte seines Verkehrsclubs zu zücken. Da bemerkte er laut Polizei, dass der Mann, der ihn zuvor ansprach, ihm ungewöhnlich nahe kam. Der Passant, etwa 40 bis 50 Jahre, hatte dem Senior vor dessen Wohnung in der Altriper Dalbergstraße mitgeteilt, dass er eine Autopanne habe und die Notfallnummer eines Pannendienstes benötigen würde. Zugetragen hat sich der versuchte Trickdiebstahl am Freitag gegen 12.30 Uhr. Denn der Mann wollte die Gelegenheit nutzen und in den Geldbeutel des 80-Jährigen greifen. Der ältere Mann allerdings bemerkte den Versuch und forderte den Passanten auf, Abstand zu halten – woraufhin dieser das Weite suchte. Ein Pannenfahrzeug fand die Polizei in der Umgebung übrigens nicht. Zeugen könne sich bei der Inspektion Schifferstadt melden, Telefon 06235/495-0, E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.