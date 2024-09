Eine Zeugin hat am Freitag, gegen 19.00 Uhr, in der Schönbrückstraße beobachtet, wie ein Mann an den Türen geparkter Autos hantierte. Nach Angaben der Polizei trafen die Beamten kurz darauf den 25-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe an. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden sie ein Hebelwerkzeug, ein Navigationsgerät der Marke „TomTom“, Scheibenputztücher und einen Schlüsselbund mit einem Anhänger der Aufschrift „Santander“. Keines dieser Gegenstände konnte dem Mann zugeordnet werden.

An einem Sportwagen entdeckten die Beamten Kratzer und Verformungen an der Gummierung, was auf einen Manipulationsversuch hinweist. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Der Mann wurde zur Polizeistation gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und wegen des versuchten schweren Diebstahls angezeigt.