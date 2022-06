Niedergeschlagen und beleidigt worden ist laut Angaben der Polizeiinspektion Speyer am Freitagmorgen eine 18-Jährige in der Speyerer Innenstadt. Demnach war die Frau aus Otterstadt zu Fuß in der Innenstadt unterwegs, als ein etwa 50 Jahre alter Mann sie offenbar grundlos angriff. „Die Frau war für wenige Minuten nicht bei vollem Bewusstsein und wurde von zwei männlichen Helfern ein Stück begleitet. Die 18-Jährige trug Verletzungen im Gesicht sowie am Arm davon“, melden die Beamten. Die Helfer seien unbekannt, könnten jedoch Zeugen gewesen sein. Sie werden deshalb gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.