In einem Supermarkt in der Keltenstraße in Hochdorf-Assenheim hat am Dienstagnachmittag ein Mann mit einer Schreckschusspistole auf einen anderen Mann gefeuert. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten zwei Männer gegen 16.20 Uhr in Streit. Die beiden konnten zunächst auseinandergehalten werden, doch dann zog einer der Männer eine Schreckschusswaffe aus seinem Hosenbund und feuerte diese mehrfach in Richtung seines Kontrahenten ab. Wie die Beamten weiter berichten, flüchteten sowohl der Täter als auch sein Kontrahent aus dem Supermarkt. Ein 20-jähriger Kunde und eine 24-jährige Mitarbeiterin klagten anschließend über Atemwegsreizungen. Aus diesem Grund geht die Polizei davon aus, dass Reizgaspatronen vom Täter verwendet wurden. Die Polizei Schifferstadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, Bartträger, schlank und mit einer blauen Jeanshose bekleidet. Er soll beim Verlassen des Supermarkts in Begleitung eines Kindes gewesen sein. Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.