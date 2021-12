[aktualisiert 18.54 Uhr] Ein 23-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag mit einer Pistole durch Lambsheim gelaufen ist, hat für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen gemeldet, dass ein Mann in der Ortsentlastungsstraße mehrfach in die Luft geschossen habe.

Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Kräften aus. Weil weiterhin Schüsse zu vernehmen waren, konnten sie den jungen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis schnell in der Weisenheimer Straße aufspüren. Eine Zivilstreife nahm ihn fest, er leistete laut Polizeibericht keinen Widerstand. Bei der Schusswaffe handelte es sich demnach lediglich um eine Schreckschusspistole. Den dafür nötigen Waffenschein konnte der 23-Jährige nicht vorweisen. Er gab an, die Waffe für Silvester erworben zu haben, um ein paar Freudenschüsse abzugeben. Waffe und Munition wurden von der Polizei eingezogen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Umgangs mit einer Schusswaffe. Wegen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Weisenheimer Straße.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 9341100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de zu wenden.