Einen randalierenden Mann meldeten Passanten am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Waldseer Straße in Schifferstadt. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein stark alkoholisierter 32-jähriger Mann aus Speyer angetroffen. Als die Polizisten ihn mitnehmen wollten, versuchte dieser zu fliehen. Erst durch weitere Kräfte, den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock konnte der Mann gefesselt werden. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Auf der Dienststelle erlitt der 32-Jährige einen Krampfanfall und wurde in ein Krankenhaus in Speyer gebracht. Da es Hinweise auf eine psychische Erkrankung gab, wurde er in eine Fachklinik verlegt.