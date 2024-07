Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr nach Neuhofen ausgerückt. Laut Pressebericht wurde der Polizei Schifferstadt ein Mann gemeldet, der vermutlich mit einer Waffe in der Hand am Fenster seines Anwesens stehe. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Er befand sich in einem psychisch labilen Zustand. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt.