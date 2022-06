Ein Fußgänger, der sich auf die Kreisstraße 15 zwischen Ortsausgang Dudenhofen und Waldgasthof Ganerb gelegt hat, ist der Polizei am Freitagnachmittag gemeldet worden. Ein SUV-Fahrer habe wegen des Mannes stark bremsen müssen. Der Mitteiler habe bei der Ganerb gewendet und sei zurück der Stelle des Ereignisses gefahren, berichtet die Polizei. Sowohl SUV als auch Fußgänger seien nicht mehr vor Ort gewesen. Letzterer wurde später in der Ganerb angetroffen. Die Polizei sucht nun den SUV-Fahrer als Zeugen. Dieser oder andere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.