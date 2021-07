Seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen, getreten und mit dem Tod bedroht sowie ihr Geld und Motorrad gestohlen hat am Freitagmorgen ein 43-Jähriger aus Harthausen. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, kam es am Morgen zum Streit zwischen dem 43-Jährigen und seiner ein Jahr älteren Lebensgefährtin. Nachdem er handgreiflich geworden war, verließ der Mann das Anwesen und nahm das Motorrad und die Geldbörse der Frau mit. Kurz danach hob er einen größeren Geldbetrag von deren Konto ab. Gegen 18 Uhr meldete eine Zeugin, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in Speyer ein Mann mit einem Motorrad gesehen zu haben, der in seinem Rucksack eine Schusswaffe habe. Als die Beamten den 43-Jährigen kontrollierten, fanden sie Kokain und Cannabis. Bei der Schusswaffe handelte es sich laut Bericht um eine Luftpistole. Auch weil der Mann keine Fahrerlaubnis hatte und den Konsum von Drogen und Alkohol einräumte, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.