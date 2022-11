Aus bisher ungeklärter Ursache hat sich ein 40-Jähriger am Montagmorgen auf der L532 in Richtung Waldsee mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich dann. Hierbei wurde er laut Polizeibericht am Hinterkopf verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.