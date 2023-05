Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sollen die Mammutbäume auf dem Friedhof in Otterstadt gefällt werden oder erhalten bleiben? Über diese Frage wird der Ortsgemeinderat in seiner Videokonferenz-Sitzung am Mittwoch entscheiden. Derweil gibt es weiteren Widerstand gegen eine Fällung.

Auf dem Friedhof in Otterstadt soll, wie in anderen Gemeinden auch, ein Memoriamgarten entstehen. Dafür ist die Fläche angedacht, auf der die beiden Mammutbäume stehen.