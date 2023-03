Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem es zuletzt mit Zetteln an den Mammutbäumen und in Leserbriefen Proteste gegen deren Fällung gab, schlägt das Otterstadter Ratsmitglied Eckhard Sans (grüne kommunale Liste) nun vor: „Macht aus den Bäumen eine Touristenattraktion!“ Der zuständige Ortsbeigeordnete hat Zweifel.

Sans bezieht sich mit seiner Forderung auf andere Mammutbäume in Deutschland, etwa im hessischen Bensheim oder im „Exotenwald“ in Weinheim, in dem einige „gehegt,