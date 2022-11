Schon eine gefühlte Ewigkeit unterstützen Elvira und Peter Nowack die Arbeit der Deutschen Leukämie Forschungshilfe (DLFH), die sich auch um das Wohlergehen krebskranker Kinder kümmert. Mit viel Engagement und pfiffigen Ideen generiert das Ehepaar Spendengelder.

„Das ist uns eine wichtige Aufgabe“, sagt Elvira Nowack, daran habe sich in all den Jahren nichts geändert. Spenden sammeln sie durch Verkaufserlöse beispielsweise beim Laternenflohmarkt oder durch Weihnachts- oder Osterartikel.

Das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden – so könnte man Peter Nowacks Idee der weihnachtlichen Malaktion beschreiben. Aus Holz stellt er Sterne, Engel, Schneemänner, Tannenbäume und Elche her. Mir großer Präzision sägt er die Figuren aus, dann schleift und grundiert er die Rohlinge, bevor sie verkauft werden. Die Adressaten sind kleine und große Künstler, welche die Objekte nach Lust und Laune bemalen oder anderweitig kreativ verschönern können.

Vor der Pandemie, so berichtet Elvira Nowack, wurde eine gemeinsame Malaktion für Kinder angeboten, die viel positiven Zuspruch fand. Dieses Event musste in den letzten beiden Jahren ausfallen, aber Nowack hat dennoch fleißig Holzdekorationen hergestellt, die nun in Privatinitiative verkauft werden.

Wer Interesse an den meist 25 Zentimeter großen und rund zehn Euro teuren Figuren hat, sollte sie per E-Mail an dlfh-flohmarkt@gmx.de oder telefonisch unter 06236 461659 vorbestellen. Die Rohlinge können dann samstags, 12. und 19. November, zwischen 10 und 12 Uhr am Burgunderplatz am Verkaufsstand neben Schlüsseldienst Stadtherr abgeholt werden.

Parallel dazu findet eine weitere Verkaufsaktion statt. Gut erhaltene gespendete Weihnachtsartikel wie Lichterketten, Christbaumschmuck oder Kerzen können am gleichen Stand den Besitzer wechseln. Die Verkaufszeiten an beiden Samstagen sind zwischen 8.30 und 13 Uhr. Der Erlös wird laut den Nowacks komplett an die DLFH weitergeleitet, die damit krebskranke Kinder in der Pfalz unterstützt.