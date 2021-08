Wer mit Gerd Renner über Kürbisse redet, dem kann es passieren, dass sich seine Zunge verknotet. Namen haben die! Wer mit Gerd Renner über Kürbisse redet, weiß aber hinterher auf jeden Fall eine ganze Menge mehr über die Früchte mit den bizarren Bezeichnungen und fantastischen Formen. Ein Gespräch über Boom, Beeren, Baby Boo und Bischofsmützen.

Herr Renner, der Rote Zentner ist ...

... ein Speisekürbis, er ist relativ groß, auch sehr attraktiv, aber bei uns nicht sehr stark verbreitet.

Ich habe gelesen, er kommt aus Frankreich, wo er den vornehmer klingenden Namen Rouge Vif d'Etampes trägt. Ist er der Kürbis, also die Sorte, die man hierzulande kannte, bevor Baby Bear und Hokkaido den Herbst bei uns orangener machten?

Nein, das ist der Gelbe Zentner. Der ist, wie der Name schon sagt, heller. Aber er kann auch so um die zehn bis 15 Kilo schwer werden.

Dann ist der Gelbe Zentner der Kürbis, den meine Oma süß-sauer einlegte?

(Lacht) Richtig! Das ist er. Das haben Omas so gemacht. Übrigens auch mit Gurken. Aber daran können sich viele schon gar nicht mehr erinnern.

Und das gibt es heute im Angebot: Butternut, Baby Bear, Baby Boo, Bischofsmütze, Spaghetti-Kürbis, Sweet Dumpling oder Shishigatani. Von drollig bis schwer aussprechbar ist alles dabei. Woher kommen all die Kürbissorten auf einmal?

Wir Deutschen haben spät den Speisekürbis für uns entdeckt. Das Reisen hat uns schließlich dabei geholfen. Immer wieder wurden neue Sorten mitgebracht. Das passiert auch heute noch. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit ist der Lunga di Napoli. Ein Kürbis mit dunkelorangenem Fruchtfleisch, das sehr fest ist. Ein Mitarbeiter aus der Chefetage eines Discounters hat ihn in Italien probiert und war begeistert. Wir hatten ihn dann im Testanbau. Er kommt jedoch auf sieben, acht Kilo und damit ist er zu schwer. Er lässt sich nicht gut vermarkten.

Ach was, wollen wir Verbraucher etwa nur Leichtgewichte?

Ja, so kann man es ausdrücken. Verkauft wird, was gut in den Einkaufskorb passt. Kürbisse von 0,8 bis 1,2 Kilo. Und deshalb müssen wir beim Anbau gut aufpassen. Wir brauchen die richtige Sorte. Allein beim Butternut-Kürbis gibt es schon X-Varianten. Wir müssen auf den richtigen Abstand auf dem Feld achten und die richtige Anbaustrategie finden, etwa wie viel Wasser eine Sorte braucht.

So exotisch die vielen Kürbissorten teilweise klingen, sie wachsen alle hier?

Ja, sie können alle bei uns angebaut werden. Trotzdem sind sie sehr unterschiedlich. Der Baby Boo ist klein und weiß. Man kann ihn essen, aber meist wird er nur als Deko genutzt. Der Spaghetti-Kürbis sieht ein bisschen aus wie eine ovale Melone und ist außen eher grün, während der Hokkaido schön knallorange und bauchig ist, wie man sich allgemeinhin einen Kürbis vorstellt. Orangene Kürbisse werden bei uns im Übrigen viel besser verkauft. Grüne gehen nicht so gut. Irgendwie hängt bei den Leuten wohl der Gedanke fest, sie könnten noch nicht reif sein.

Kürbisse unterscheiden sich nicht nur in Form und Farbe. Sie schmecken auch unterschiedlich, stimmt das?

Richtig. Es gibt ganz unterschiedliche Geschmacksnuancen. Der Lunga die Napoli, von dem ich es eben hatte, ist ganz fruchtig. Die orangene Variante des Baby Boo, der Jack be Little, schmeckt nach Marzipan. Und der Buttercup nach Esskastanie. Insgesamt gehen die Geschmacksrichtungen der Kürbisse von süß bis herzhaft und von fruchtig zu nussig.

Und was macht man aus einem Spaghetti-Kürbis? Nudeln?

So ähnlich. Wenn man das Fruchtfleisch nach dem Garen löst, teilt es sich in Fäden auf und die sehen eben wie Spaghetti aus. Deshalb gibt es dazu viele Rezepte mit Bolognesesoße. Wir essen diesen Kürbis zu Hause aber auch oft wie Pellkartoffeln – einfach mit Quark. Sehr lecker.

Eine seltsame Frucht, der Kürbis ...

Es ist die größte Beere der Welt.

Echt jetzt?

Ja, Kürbisse zählen zu den Beerenfrüchten. Ursprünglich kommen sie aus Südamerika. Indigene Völker haben sie wohl bereits lange vor Christus angebaut. Vermutlich aus Afrika stammt der Kalebassen-Kürbis, auch Flaschen-Kürbis genannt. Eine Unterart, aus der vornehmlich Gefäße gemacht wurden oder auch noch werden.

Und jetzt entwickelt sich auch Deutschland immer mehr zum Kürbisland. Die Anbaufläche für Kürbisse soll sich in Deutschland seit 2006 mehr als verdoppelt haben und ...

Da muss ich einhaken. Ja, wir Deutschen essen mehr Kürbis als früher. Aber noch nicht jeder hat ihn für sich entdeckt. Angeblich isst nur 25 Prozent der deutschen Bevölkerung Kürbis. Da ist also noch Luft nach oben. Seitens der Landwirte haben viele Kollegen das Kürbis-Projekt bereits wieder aufgegeben. Gerade dort, wo nicht regelmäßig beregnet werden kann, ist es schwierig. Kürbisse brauchen Wasser, sonst ist der Ertrag gering.

Also kein Kürbis-Boom?

Sagen wir es mal so: Der Kürbis ist bei uns angekommen. Er wird besonders von Leuten genutzt, die weniger Fleisch essen wollen beziehungsweise Vegetarier oder gar Veganer sind. Es wird in den Küchen viel mit Kürbis experimentiert. Und es gibt immer mehr Rezepte. Auch ich bleibe neugierig, was sich alles aus den unterschiedlichen Kürbissen machen lässt. Im Freundeskreis treffen wir uns einmal im Jahr und jeder bringt ein anderes Kürbisgericht mit. Das ist sehr interessant. Und auch sehr lecker. Und wenn wir mal essen gehen und es gibt Kürbis auf der Karte, teste ich ihn. Ich bin immer gespannt, was ein Koch aus Kürbis macht.

Und wie sind Sie auf den Kürbis gekommen?

Durch eine Reise. Ich habe den Kürbis in Südafrika kennengelernt und mitgebracht.

Welche Sorte war das?

Butternut. Der ist ja inzwischen hier sehr bekannt. Aber auch den Gem Squash habe ich probiert. Den gibt es dort zu kaufen wie bei uns Kartoffeln. Er ist klein, rund und grün. Ich baue jedes Jahr ein paar an. Mehr zum privaten Vergnügen, denn wie gesagt, grüne Kürbisse kommen bei uns noch nicht so gut an.

Wann war das, als Sie in Afrika auf den Kürbis gestoßen sind?

Anfang der 90er-Jahre.

Heute sind Sie ein absoluter Kürbis-Experte. Manche nennen Sie sogar Kürbis-Papst.

Oh, diese Bezeichnung mag ich gar nicht. Vielleicht mag Kürbis-Pionier passen. Aber das ist nebensächlich. Wichtig ist, dass es mir immer noch Spaß macht, mich mit Kürbissen zu beschäftigen.

Haben Sie einen Lieblingskürbis?

Den Butternut.

Erste Liebe?

(Lacht) Vermutlich. Aber ich mag auch den Buttercup gerne, also den Kürbis, der nach Esskastanie schmeckt und wie eine grüne Bischofsmütze aussieht.

Kürbisse gehören zum Herbstbild. Gefühlt werden die Kürbisfelder von jetzt auf gleich orange. Quasi über Nacht. Stimmt’s? Oder täuscht das?

Das täuscht. Und die meisten Kürbisse sind schon geerntet, bevor es richtig Herbst wird. Spätestens Ende September sind wir fertig. Was man danach noch auf den Feldern sieht, sind Halloween-Kürbisse.

Also Kürbisse für Halloween?

Die Sorte heißt tatsächlich so. Aber natürlich sind sie dafür bestimmt, zu gruseligen Fratzen zu werden. (lacht)

Hart und haltbar: Trifft das auf alle Kürbisse zu?

Im großen Ganzen ja. Warm und trocken mögen sie es. Sie müssen also nicht im Kühlschrank gelagert werden. Doch es gibt Unterschiede in der Haltbarkeit: Der Butternut hält sich länger als etwa ein Hokkaido. Kürbisse aus heimischen Anbau gibt es bis Januar, Februar.

Apropos hart: Wie zerteilt man einen Kürbis, ohne sich ernsthaft zu verletzen? Gibt ’s den ultimativen Trick?

Also, da muss ich wieder auf meinen Butternut kommen. Den schneidet man am besten in Scheiben und schält ihn dann.

Ohne Butternut geht’s einfach nicht.

(Grinst) So sieht es aus. Vor allem für Suppenfans ist er unersetzlich. Man gewinnt die allerbesten Kürbissuppen daraus.