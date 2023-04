Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal stellen wir in dieser Serie die Pflanzengesellschaft des Jahres vor. Es gibt ja gerade kaum Gesellschaften. Zumindest im Sinne von geselligem Beisammensein. In der Hartholzaue gelten keine Corona-Regeln – also für Esche, Ulme und Co. Vermutlich gelten sie als ein gemeinsamer Hausstand. Und damit kommen wir dem Kern des heutigen Themas schon recht nah.

Eine Pflanzengesellschaft ist eine Gruppe von verschiedenen Pflanzen, die ähnliche Ansprüche an das Klima und die Bodenbeschaffenheit stellen. Das heißt, sie bilden eine Art Wohngemeinschaft.