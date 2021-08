Früher wurden nach ihm ganze Ortschaften benannt. Otterstadt etwa. Sie ahnen also schon, was unser Wildtier des Jahres ist? Richtig, das ist der Fischotter. Doch von dem gibt es heute im ganzen Rhein-Pfalz-Kreis nicht eine Spur. Wir haben die Auen abgesucht. Eigentlich eine herrliche Landschaft für den Wassermarder. Eigentlich ...

Möglicherweise ist das Konstanzer Konzil an allem schuld, denn es eröffnete fleischeslustigen Kirchenleuten neue Möglichkeiten. Bei der Versammlung der Kirchenführung – man tagte von 1414 bis 1418 – wurde beschlossen, dass alles, was im Wasser lebt, als Fisch gezählt wird. Und fortan kamen in der Fastenzeit neben „echten“ Fischen auch Biber und Fischotter auf den Tisch. „Gerade die Ordensleute sollen da recht erfinderisch gewesen sein, wenn es darum ging, doch noch eine tierische Mahlzeit auf den Tisch zu bekommen“, erzählt Volker Westermann, der uns heute den Fischotter als Wildtier der Jahres vorstellt. „Ein bisschen doof ist es ja schon, über ein Tier zu reden, dass es hier gar nicht mehr gibt ...“

Der Fischotter gilt hierzulande als nahezu ausgerottet, wobei hungrige Ordensbrüder und -schwestern wohl nicht allein an dem Dilemma schuld sein dürften. Fischotter wurden auch wegen ihres dichten Fells gejagt. Wegen ihrer Lust auf Fisch. Und weil sie generell einfach einen miesen Ruf hatten. Legenden zufolge sollen sie junge Lämmer getötet und Jagdhunde unter Wasser gezogen haben. Schon Aristoteles hatte nichts Gutes über die Fischotter geschrieben. In seiner Tierkunde verbreitete der griechische Gelehrte, dass Fischotter Menschen beißen und nicht eher abließen, als bis sie „Knochen knacken“ hörten. Die Welt war lange voller Irrtümer über den verspielten Wassermarder, „ein unruhiger Geist, aber ein sympathischer“, sagt Westermann, der zu gerne ein paar Exemplare in den hiesigen Rheinauen wüsste. Er hat zu einem Spaziergang bei Otterstadt geladen.

Plötzlich waren sie weg

Den passenden Ortsnamen gibt es bereits, die Umgebung stimmt auch, zumindest wieder. Vielleicht wird es doch noch etwas mit der Ansiedlung des Meisterschwimmers, der zudem als geschickter Jäger gepriesen wird. „Diese verknöcherte Weide hier mit ihren Verstecken ist eigentlich perfekt für einen Fischotterbau“, stellt der Förster fest und klopft gegen Holz. Für mehr Otterglück bei Otterstadt.

Bis in die 1950er-Jahre soll es in den Auen des Rhein-Pfalz-Kreises noch Fischotter gegeben haben. „Ein alter Jäger hat mir davon erzählt, er hat die Tiere selbst gesehen“, berichtet Westermann. Und dann waren sie plötzlich weg. Als der Otter längst nicht mehr gegessen wurde, hat ihm die Verschmutzung der Gewässer zugesetzt und ihn ganz vertrieben. „Seine Lebensräume wurden zerschnitten und haben ihm das Leben zusätzlich schwer gemacht. Der Fischotter kollidierte mit dem Straßenverkehr.“

Das klingt für einen, der nah am Wasser baut, irgendwie unwahrscheinlich. Wie kommt der Otter denn auf die Straße? „Es gibt eine Eigenart, die ihn aus dem Wasser an Land treibt und es ist in der Tat etwas seltsam: Denn obwohl der Otter supergut schwimmen kann, traut er sich nicht unter Brücken hindurch“, erklärt der Förster. Das heißt, gibt es dort keinen Uferstreifen oder eine andere Möglichkeit, trockenen Fußes auf die andere Seite zu kommen, nimmt der Fischotter, den gefährlichen Umweg über die Straße. Ein riskantes Unternehmen, das oft schon tödlich für das Tier endete.

Ein ziemlich verfressenes Vieh

Westermann schaut sich um. Hier in den Weichholzauen sieht es eigentlich ganz gut aus. Keine Brücken oder unmittelbare Straßengefahren. „Die Wasserqualität ist wieder viel besser, die Gewässer fischreich und guckt mal – da liegt sogar eine Muschel. Die würde dem Otter auch sehr gut schmecken. Überhaupt ist er ein ziemlich verfressenes Vieh“, sagt Westermann. Das Gleiche stellt die Deutsche Wildtierstiftung fest, die ihn zum Tier des Jahres gekürt hat. So sei der dämmerungs- und nachtaktive Jäger auffällig ruhelos, ständig auf Nahrungssuche und neugierig. Seine Streifgebiete, die mehrere Kilometer Ufer von Seen oder Flüssen umfassen können, kontrolliert er dabei regelmäßig. Gefressen wird, was vor die Pfoten kommt: Amphibien, Wasservögel, kleine Säugetiere, Krebse, Schnecken und Insekten. Er stöbert auf dem Gewässergrund unter Steinen und Totholz nach Nahrung. Seine langen Tasthaare helfen ihm dabei, auch kleine Beutetiere aufzuspüren.

„Bis zu sieben Minuten kann er unter Wasser bleiben“, sagt Westermann und findet, dass der Fischotter ein wirklich faszinierendes Tier ist. „Ich würde jetzt gerne hier sitzen und einen Otter beim Schwimmen und Tauchen beobachten. Am Oberrhein bei Freiburg gibt es wieder Populationen. Vielleicht schafft er es bald auch zu uns?“ Dann hätte der Name Otterstadt endlich wieder seine Berechtigung. Und die kulinarischen Möglichkeiten, die das Konstanzer Konzil eröffnete, werden im Zeitalter von Veggieburger und Tofuwurst in der Fastenzeit auch keine Rolle mehr spielen. Oder doch? Vorsicht: Fischotterbraten verspeisen steht unter Strafe. Der Wassermarder ist streng geschützt.

Die Serie

In „Mal im Rampenlicht“ stellen wir Pilz, Baum, Vogel, Insekt und Tier des Jahres 2021 vor. Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den auf der Roten Liste stehenden Fischotter zum Tier des Jahres ernannt, damit in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für ihn geschaffen wird.