Zehn Männer buhlen in einer Villa auf Mallorca um eine Frau – so funktioniert die Reality-Show „Make Love, Fake Love“, die seit Ende Dezember bei RTL Plus ausgestrahlt wird. Der Haken an der Sache: Einige der Kandidaten sind bereits in einer Beziehung und täuschen ihre Zuneigung nur vor. In der ersten Staffel dreht sich alles um Yeliz Koc, die aus anderen Reality-Sendungen wie „Der Bachelor“ bekannt ist. Weder die 29-Jährige noch das Publikum wissen, wer vergeben und wer single ist. Entscheidet sie sich am Ende für einen Single-Mann, bekommen beide ein Preisgeld von 50.000 Euro. Ist ihr Auserwählter vergeben, geht das Geld allein an ihn. Was die Sache weiter verschärft: Die Partnerinnen und Partner der vergebenen Kandidaten sind ebenfalls Teil der Sendung und bekommen Videos der Flirts zu sehen. Durch Rauswürfe und Neuankömmlinge in der Villa wird das Teilnehmerfeld immer wieder neu zusammengestellt. Neue Folgen werden bis Anfang März donnerstags auf dem Streamingdienst RTL Plus veröffentlicht.