„Nie wieder! – Aufstehen für die Demokratie!“: Mit dieser Aufforderung bitten Vertreter von Mutterstadter Parteien und Glaubensgemeinschaften am Sonntag, 28. Januar, 15 Uhr, zu einer Mahnwache auf dem Platz vor der Neuen Pforte. Initiator der Demonstration ist Thorsten Scheurer von der FWG. Er wie auch Bürgermeister Thorsten Leva (SPD), Ceyhan Günes, Vorsitzender des Türkisch-Islamischen Kulturvereins Ditib in Mutterstadt, sowie Kirchenvertreter werden zu den Besuchern sprechen. Es sollen aber keine politischen Reden gehalten werden, betont Scheurer. „Vielmehr wollen wir zeigen, dass es eine Mehrheit gibt, die bisher still war, die aber nicht mit den Ansichten der AfD einverstanden ist“, sagt er und meint unter anderem die „Remigrationsdebatte“.