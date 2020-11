Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag auf Dienstag aus einem Fahrzeug, das in einem frei zugänglichen Hof in der Bahnhofstraße in Heiligenstein geparkt war, drei Euro aus der Mittelkonsole gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden an dem Hyundai keine Aufbruchspuren festgestellt. Ob das Fahrzeug verschlossen war, ist unklar.

Die Beamten suchen Zeugen, denen zwischen Montag, 11.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, Personen in der Bahnhofstraße aufgefallen sind, die sich verdächtig an parkenden Autos aufhielten oder sich daran zu schaffen machten. Hinweise nimmt die Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.