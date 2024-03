Durch die Osterfeiertage kommt es zu Terminverschiebungen bei der Müllabfuhr. Das hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises mitgeteilt. Diese sind bereits in den Abfallkalendern verzeichnet. In Lambsheim, Heßheim, Heuchelheim und Birkenheide werden Restmüll und Wertstoffe am 26. März abgeholt. In Mutterstadt und Hochdorf-Assenheim wird ebenfalls am 26. März der Biomüll geholt. Am 27. März werden Restmüll und Wertstoffe in Maxdorf, Fußgönheim und Otterstadt eingesammelt. Am gleichen Tag wird in Schifferstadt in den Bereichen I bis III der Biomüll geholt. Am 28. März sind Altrip (inklusive Naherholungsgebiet) und Neuhofen mit Restmüll und Wertstoffen dran. Biomüll wird an diesem Tag in Schifferstadt im Bereich IV sowie in Dannstadt-Schauernheim und Rödersheim-Gronau abgeholt. Der EBA bittet darum, die Abfälle an diesen Tagen spätestens um 6 Uhr am Gehwegrand bereitzustellen. Der Griff der Abfallbehälter sollte dabei zur Straßenseite zeigen.