Da haben Zeugen wohl Schlimmeres verhindert: Zwei Unbekannte haben am Freitagabend versucht, in der Friedensstraße in Römerberg ein abgestelltes Fahrzeug in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilt, waren Anwohner auf die Männer aufmerksam geworden, als diese mit einem Feuerzeug an dem geparkten Auto hantierten. Als die Täter die Anwohner sahen, sind sie den Zeugenaussagen zufolge vom Tatort geflüchtet. Sachschaden am Fahrzeug ist bei der versuchten Brandstiftung laut Polizeibericht nicht entstanden.