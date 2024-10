Zwei Männer haben in der Nacht zum Freitag gegen Mitternacht in der Lindenstraße Gegenstände aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Zeugen beobachteten die Täter dabei und sahen, wie sie anschließend auf Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Nach Angaben der Polizei konnten die Männer trotz Fahndung nicht gefasst werden. Einer der Täter, ein 31-jähriger Mann, konnte jedoch durch Hinweise der Zeugen identifiziert werden. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern an.