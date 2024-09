[Aktualisiert 29. September, 11.15 Uhr] Am Freitag, 27. September, hat ein älterer Mann in Heuchelheim bei Frankenthal zwei junge Mädchen angesprochen. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die sieben- und achtjährigen Kinder auf ihre „hübsche“ Kleidung an. Die Mädchen gingen sofort nach Hause und informierten die Mutter des siebenjährigen Mädchens. Die Mutter kontaktierte umgehend die Polizei, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm. Auf RHEINPFALZ-Anfrage gibt die Polizei an, dass sich der Vorfall in der Breiten Straße in Heuchelheim abgespielt haben soll. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail-Adresse an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Hinweis

In einer früheren Version war die Rede davon, dass sich die Tat in Frankenthal abgespielt hat. Dies ist geändert worden.