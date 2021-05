Lüften sei dort, wo viele Menschen zusammenkommen, das A und O im Kampf gegen Coronaviren, so heißt es. Das ist vor allem in Schulen der Fall. Weil gelegentliches Öffnen der Fenster unter Umständen nicht ausreichen kann, fördert das Land die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten. Doch deren Sinn ist umstritten. In Römerberg wird darüber diskutiert, ob und wie viele Geräte beschafft werden sollen.

27 Unterrichtsräume hat die Verwaltung alleine in Römerberg ausgemacht, in denen solche Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen könnten. Doch deren Anschaffung ist nicht billig: 125 Euro im Monat würde die Miete pro Gerät kosten, wie Beigeordnete Simone Hoffner (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses erklärte. Dafür stelle der Hersteller nicht nur das Gerät zur Verfügung, sondern sorge auch für die Wartung und den regelmäßigen Austausch der Filter. Die insgesamt mehr als 40.000 Euro, die aufs Jahr hochgerechnet fällig wären, ließen das ein oder andere Ausschussmitglied schlucken. Die Summe entspricht laut einer Berechnung von Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) in etwa dem, was es kosten würde, alle Schüler für diesen Zeitraum mit FFP2-Masken zu versorgen. Es gebe auch günstigere Geräte, erläuterte Michael Weiß von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde. Allerdings seien diese unter anderem lauter als das vorgestellte Modell der Firma Uniqair, von dessen „Sound“ sich die Ausschussmitglieder im Zehnthaus überzeugen konnten.

Land fördert Anschaffung

Die Landesregierung hat jüngst ein Förderprogramm mit bis zu sechs Millionen Euro aufgesetzt. Daraus können Schulträger Zuschüsse zur Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für Schulen bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass die Fenster nicht zu ertüchtigen sind und die jeweiligen Räume für den Unterricht gebraucht werden. Umstritten ist allerdings, wie groß der Nutzen der Luftreinigungsgeräte im Kampf gegen Coronaviren ist. Diese saugen die Raumluft ein und lassen sie gefiltert und somit befreit von Schad- und Geruchsstoffen wieder ausströmen. Die Firma Uniqair aus Finnland, wo solche Geräte insbesondere im Kampf gegen Schimmelpilze bereits seit längerem verbreitet sind, wirbt auf ihrer Internetseite damit, dass bei einem Laborversuch mehr als 99 Prozent der Coronaviren, die einen Durchmesser von 0,1 Mikrometern haben, aus der Luft gefiltert worden seien. Das für die Römerberger Schulen angedachte Modell filtert pro Stunde 330 Kubikmeter Luft und ist laut Unternehmen geeignet für Räume mit einer Fläche bis zu 130 Quadratmeter. Bereits im August hat das Unternehmen der Stadt Speyer vier Geräte für die Luftreinigung in der Heiliggeistkirche als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

„Wir warnen davor, sich auf Luftreiniger als alleiniges Wundermittel gegen Covid-19 für die kalte Jahreszeit zu verlassen“, schreibt die Verbraucherzentrale zu dem Thema. Damit wiege man sich in falscher Sicherheit. .„Die Geräte ersetzen nicht das Lüften“, stellte auch Simone Hoffner schon einmal klar. Sie filterten vieles aus der Luft raus, ob sie allerdings das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus signifikant senken, das weiß momentan noch niemand so genau. Trotzdem: „Bürgermeister Matthias Hoffmann ist sehr für die Anschaffung und auch ich stehe den Luftreinigern positiv gegenüber“, sagte Hoffner. „Allgemein sind die Luftreiniger auch für Allergiker, zur Beseitigung von Gerüchen und Abgasen oder anderer Mikroben, Schimmelsporen und Viren eine gute Sache und daher in Schulen sinnvoll.“

Geräte auch für Kitas?

„Wenn wir Klassensäle haben, die schlecht zu belüften sind, dann ergibt es Sinn“, befand Jürgen Schall (Grüne) im Ausschuss. Wo dies in den Römerberger Grundschulen der Fall ist, hat die Beigeordnete bei den Schulleitungen angefragt. Ergebnis: In Heiligenstein trifft dies auf zwei Räume zu, in Mechtersheim auf drei, in Berghausen auf keinen. Damit wären die Kosten überschaubar. Alle Klassensäle mit solchen Geräten auszustatten scheitert für Schall schon alleine daran, dass die Nachfrage das Angebot weit übersteige, wenn dies im ganzen Land so gemacht werde. Er plädierte für ein einheitliches Vorgehen auf Verbandsgemeinde-Ebene und warf zugleich die Frage auf: „Was ist mit den Kitas?“ Das Thema auf die Kindertagesstätten zu erweitern, fand auch Mathias Müller (CDU) gut. Er schlug vor, den Bedarf auch dort abzufragen und das Thema dann in der kommenden Ratssitzung zu besprechen. Ansonsten ist auch er der Meinung: „Es geht nichts über Lüften. Auch im Winter gilt: Fenster auf!“