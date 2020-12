Fünf Luftreinigungsgeräte will die Ortsgemeinde Römerberg für Kitas im Ort anschaffen. Sie sollen Coronaviren aus der Luft filtern.

Vier der sechs Kitas im Ort hatten Bedarf angemeldet. Beigeordnete Simone Hoffner (Grüne) ist nach einer Ortsbegehung zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Kita St. Marien in Heiligenstein am dringendsten Luftreiniger gebraucht werden. Die vier Gruppenräume, die ständig von jeweils bis zu 25 Kindern plus Erzieherinnen genutzt werden, könnten über die vorhandenen Fenster kaum gelüftet werden. Vier Geräte sollen deshalb dort zum Einsatz kommen. Ein weiteres Gerät gehe an die Kita Spatzennest ebenfalls in Heiligenstein. Dort gebe es einen Waschraum, der nicht gelüftet werden könne.

Der Ortsgemeinderat stimmte für die Anschaffung der Geräte, deren Preis je nach Raumgröße variiert. Laut Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) summiere sich der Betrag auf rund 5000 Euro. Für die Schulen hat der Haupt- und Finanzausschuss bereits die Anschaffung von fünf Geräten beschlossen. Jürgen Schall (Grüne) sah in der Anschaffung einen „Einstieg“. Bei Bedarf könne nachgesteuert werden.