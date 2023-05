Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

39 mobile Luftreiniger sind in Römerberger Schulen und Kindertagesstätten aktuell im Einsatz, die meisten davon gemietet. Was tun mit den Geräten in Zeiten, in denen die Pandemie auszuklingen scheint? Dieser Frage musste sich die Ortspolitik nun stellen.

Zwölf Luftreiniger hat die Ortsgemeinde gekauft, 27 waren für ein Jahr gemietet. Im April ist die Mietzeit für 16 Geräte abgelaufen, bei fünf endet sie im Juni und bei sechs Geräten