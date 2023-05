Die Rheinfinken singen wieder – und diesmal im fast renovierten Regino-Zentrum. Ihr Konzert „Leben im All“ kam bei den Besuchern sehr gut an.

Dankbar ist der Verein, dass das Regino-Zentrum von den Handwerkern bis kurz vor dem Konzert so hergerichtet werden konnte, so dass ein Auftritt möglich war, denn die Halle ist noch nicht ganz fertig renoviert. Dann aber konnte der Jugendchor „Coro Piccolo“ zusammen mit der Band, die alle Chöre begleitete, loslegen. „Völlig losgelöst von der Erde“ schwebte Major Tom im Weltall, bevor der Chor im Wechsel mit dem Sprechgesang von Chorleiterin Eliana Schmidt wunderschön sphärisch „Codo“ darbot. Und zum Schluss lässt sich die große Liebe zu flotten Rhythmen im „Sternenhimmel“ finden.

Die Kleinsten des Vereins boten den Zuschauern ein süßes Mini-Musical namens „Sternschnuppenkinder“ dar. Passend gekleidet in Sternenröckchen, mit Stoffsternen als Glücksbringern und mit Sternen geschminkt, erzählten sie von den Sternschnuppenkindern, die am liebsten den ganzen Tag mit dem Sonnenwind fliegen. Allerdings: „Wenn die Schnuppenkinder träumen, steht das Weltall still“. Und sie träumen viel: davon, um die ganze Welt zu fliegen zum Beispiel; oder mit einem richtigen Raumschiff zu fliegen. Oder weit raus ins Weltall zu kommen, dorthin, wo noch niemand war. Was für ein schönes Leben. Dann aber verschwindet plötzlich Schnuppilein – die Aufregung ist groß. Moral von der Geschichte? „Bleibt brav zu Haus’, sonst geht das noch mal böse aus“, rät der rasende Komet XXL.

Schwarzes Loch will alles verschlingen

Hinter dem – passend zum Thema dunkelblauen – Vorhang machte sich nach dem Auftritt der Kleinsten der Hauptchor bereit für ihr Musical „Leben im All“. Das beantwortet die Frage: „Wie kamen die Sterne an den Himmel?“ Eine spannende Geschichte rund um die Planeten, die Sternschnuppen und das böse schwarze Loch entfaltet sich. Denn das schwarze Loch will alle, sowohl Planeten als auch Sternschnuppen, verschlingen, um seinen Hunger zu stillen. Aber das ist noch nicht alles: Opa Galaxos steht kurz vor dem Verlöschen. Er tröstet seine Sterne, indem er darauf hinweist, dass alles Leben vergeht, aber auch wieder erblüht. Und er gibt den einzelnen Planeten Geschenke. Saturn bekommt einen swingenden Ring, die fiebernde Sonne Zitroneneis und Pluto eine Kristallkugel, mit der man in die Zukunft sehen kann. Nur das schwarze Loch geht leer aus – da ist Rache vorprogrammiert. Es schwört sich, die Kristallkugel zu stehlen. Aber selbst der böseste Bösewicht war nicht immer so, das bekommen die anderen Sterne im Verlauf der abwechslungsreichen Geschichte mit. Und so wünschen sie sich neben Sternenbildern für die Menschen, dass das schwarze Loch wieder glücklich wird.

„Das Musical ist heute vor genau 17 Jahren schon einmal aufgeführt worden“, sagte Chorleiterin Eliana Schmidt. „Da war ich im Vorchor. Von der Besetzung her passt es jetzt gut“, erzählt sie. Man habe an den Liedern herumgetüftelt, und das Mini-Musical hat Schmidts Mutter geschrieben. Für den Jugendchor suchte man passende Schlager heraus. So gelang eine schöne Reise ins All.