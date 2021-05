Im Rhein-Pfalz-Kreis tritt ab Montag, 17. Mai, die Bundesnotbremse außer Kraft. Nach Angaben der Kreisverwaltung befindet sich der Kreis seit Montag, 10. Mai, unter der Inzidenzzahl von 100 pro 100.000 Einwohner. Am Freitag lag die Inzidenz bei 75.

Damit können erste Lockerungen in Kraft treten. „Es gelten nun nur noch die Regelungen der 20. Corona-Bekämpfungs-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz“, schreibt die Kreisverwaltung. Konkret bedeutet das, dass die Ausgangsbeschränkung wegfällt. Der Einzelhandel kann unter Beachtung der Hygienevorschriften und der Kundenzahlbeschränkung entsprechend der Verkaufsfläche öffnen, Terminvereinbarung und Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses entfallen. Körpernahe Dienstleistungen sind unter Auflagen und mit Tragen von FFP-2-Masken oder medizinischen Gesichtsmasken wieder zulässig. Dazu zählen zum Beispiel Fußpflege, Physio- und Ergotherapie, Nagelstudios, Kosmetik- und Massagesalons, Tattoo- und Piercingstudios. Friseure sowieso. Sofern die Maske aufgrund einer Dienstleistung, etwa bei einer Bartrasur, nicht getragen werden kann, muss der Kunden ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen.

Es geht wieder in den Biergarten

Für den Tourismusbranche gilt ab Montag: Übernachtungen in Ferienwohnungen und in Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sind wieder erlaubt. Übernachtungen in Hotels sind „kontaktarm“ möglich, wenn zum Beispiel Frühstück auf dem Zimmer und ein eigenes Bad angeboten wird. Für den Aufenthalt ist eine Testung bei Anreise und danach alle 48 Stunden notwendig. Die Außengastronomie darf ebenfalls wieder Gäste empfangen – allerdings nur mit Abstandsgebot zwischen den Besuchern und den Tischen des Lokals, Vorausbuchung und tagesaktuellem negativen Corona-Schnelltest.

Im Sport ist die kontaktfreie Sportausübung möglich, das gilt auch für Bereiche des Fußballtrainings, bei dem Abstand gehalten werden kann. Hallensport ist möglich, wenn Kontakte beschränkt werden, der Abstand eingehalten und die Begrenzung von einer Person auf 40 Quadratmeter nicht überschritten wird. Außerdem ist für maximal 20 Kinder Sport auch ohne Abstand möglich.

Die Zwei-Haushalts-Regel bleibt

Nicht ändern werden sich dagegen die Regeln für private Zusammenkünfte – es bleibt laut Kreisverwaltung bei zwei Haushalten mit maximal fünf Personen – das gelte auch für den Besuch im Biergarten.

Beim Thema Testen gibt es für Genesene und geimpfte Personen eine Ausnahmeregelung: Sie sind mit entsprechendem Nachweis von der Testpflicht befreit. Landrat Clemens Körner (CDU) freut sich über die positive Entwicklung, mahnt aber trotzdem zur Vorsicht: „Jeder von uns freut sich über die Lockerungen, aber wir dürfen nicht leichtsinnig werden und diese Entwicklung aufs Spiel setzen. Bitte halten Sie sich weiter an die Abstands- und Hygieneregeln, um noch weitere Lockerungen in nächster Zeit möglich zu machen.“

Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-pfalz-kreis.de und www.corona.rlp.de.