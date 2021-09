Die Kontrollgruppe Schwerlast der Polizeidirektion Ludwigshafen hat am Mittwoch in der Rudolf-Diesel-Straße in Schifferstadt Lkw genau unter die Lupe genommen. Begleitet wurden die Spezialisten von einem Team der Zentralen Bußgeldstelle Speyer. Insgesamt überprüften die Beamten 16 Fahrzeuge, wobei sie ein besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand legten. Das Ergebnis: Neun Brummis wiesen technische Mängel und andere Beanstandungen auf, welche die Fahrzeugeigentümer beheben und ihre Laster anschließend vorführen mussten. In einem Fall leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, einen weiteren Lkw legten sie vor Ort still und verboten die Weiterfahrt.