Ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwischen Mechtersheim und Schwegenheim entstanden. Ein Unfallbeteiligter wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei war ein 50-jähriger Lkw-Fahrer um kurz vor 7 Uhr auf der K25 von Schwegenheim in Richtung Mechtersheim unterwegs. Als er an der Kreuzung zur L507 geradeaus fahren wollte, übersah er das von links aus Richtung Heiligenstein kommende Auto eines 43-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Durch die Kollision erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.