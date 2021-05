Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist am Dienstagmorgen um 6.39 Uhr zu einem Brand auf einem Speditionsgelände in Berghausen alarmiert worden. Nach Angaben der Wehr war ein Feuer in einem mit Dämmstoffen beladenen Anhänger gemeldet worden, was sich jedoch nicht bestätigte. Vor Ort brannten zwei Reifen an einer Tandemachse, das Feuer griff auf die Plane und den leeren Aufbau über. Beherzte Ersthelfer hatten den Anhänger mit einem Gabelstapler von einem Gebäude entfernt, auf eine freie Parkfläche gezogen und bekämpften das Feuer mit Feuerlöschern. Zwei Atemschutz-Trupps der Feuerwehr löschten den Brand schließlich in wenigen Minuten. Der extrem aufgeheizte Anhänger wurde gekühlt und mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert. Im Einsatz waren 21 Mann der Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere Tausend Euro geschätzt, die genaue Summe muss noch ermittelt werden. Als Brandursache werden heiß gelaufene Bremsen vermutet.