Liptauer, Lichter-Lounge-Bar, Live-Musik – bei der Lochhewwel-Kerwe in Mechtersheim werden alle Sinne angesprochen. Offiziell eröffnet wird sie am Samstagabend. Das Einstimmen beginnt bereits am Freitag.

Landwirt Andreas Jester ist mit seiner Familie und seinem Team wieder kreativ geworden. Aus seinem Betrieb samt mediterraner Gartenanlage hat er eine lichtdurchflutete Beach-Lounge gemacht. Die ist von zwei Seiten – von der Sandgasse (mit Parkmöglichkeit) und von der Holzgasse (zu Fuß bis 23 Uhr) – begehbar.

Mit Spießbraten und Fleeschknepp können sich die Besucher dort unter anderem auf die kommenden Festtage vorbereiten, an denen vier Vereine ins Geschehen einsteigen. Samstagabends tischen die Feuerwehr Römerberg, der Mechtersheimer Karnevalverein, der MGV Frohsinn und der Club 33 „Nur die Hade“ auf dem Dorfplatz auf. Der Speiseplan reicht von Crêpes und Fastnachtsküchle über Burger und FCK-Wurst bis zum Weißwurstfrühstück, das die Floriansjünger sonntags ab 11 Uhr anbieten. Die Sänger organisieren zusätzlich sonntags und montags einen Mittagstisch im Vereinsheim, bei dem Salatteller ebenso wie Saure Nieren und weitere Gerichte kredenzt werden.

Die Anbieter versuchen die Wünsche der Gäste zu erfüllen und bieten dafür eine reichhaltige Auswahl an Getränken an. Am Göcklinger Biermobil können die Besucher ebenso verweilen wie vor dem MKV-Tresen, an dem eine Auswahl Mechtersheimer Weine vom örtlichen Weingut Schmidt ausgeschenkt wird. Shots und Sommerdrinks gibt’s obendrein.

Ab Samstag jeden Abend Live-Musik

Das Ortskartell mit seinem Vorsitzenden Martin Weber hat fünf Vollblutmusiker für den musikalischen Auftakt am Samstag, ab 20 Uhr, engagiert. „Revoc“ hat viel Rock im Repertoire. Sonntags ab 18 Uhr übernimmt „The Jailhouse Gang“ mit Rock’n’Roll und Lollipop-Musik aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Die „Pfälzer Frühgrumbeere“ werden montags, ab 19 Uhr, beweisen, dass Mechtersheim selbst klanggewaltige Partystimmungsmacher zu bieten hat.

Den Ausklang der Lochhewwel-Kerwe am Dienstag bestreiten ab 17 Uhr der Club 33 an seinem Stand auf dem Dorfplatz und Jester in seinem Hof „Durch Alma“.