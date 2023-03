Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In eine fantastische Welt mit Vampiren, Dämonen, Feen und Drachen hat die Schriftstellerin Stefanie Hasse ihre Zuhörer bei einer Lesung am Paul-von-Denis-Gymnasium (PvD) in Schifferstadt entführt. Anlass waren die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz. Zwei halbe siebte Klassen kamen in den Genuss. Den Organisatoren war es wichtig, etwas Normalität zu ermöglichen.

Trotz der medizinischen Maske ist deutlich zu erkennen, dass Stefanie Hasse strahlt. Auch für die Autorin aus Süddeutschland ist es am Dienstag das erste Mal seit mehr als einem Jahr,